Die Unstimmigkeiten im Luftverkehr zwischen Deutschland und Russland sind offenbar geklärt.

Wie die Lufthansa mitteilte, können in Moskau und Sankt Petersburg wieder Maschinen landen. Es liege mittlerweile eine Genehmigung der russischen Behörden für den gesamten Juni vor. Gestern waren mehrere Passagierflüge zwischen beiden Ländern storniert worden: Wegen der fehlenden Genehmigungen aus Russland hatte auch das Luftfahrt-Bundesamt keine weiteren Genehmigungen für Flüge russischer Gesellschaften erteilt.



Hintergrund ist unter anderem, dass westliche Flugzeuge wegen der erzwungenen Landung einer Maschine in Minsk den Luftraum über Belarus meiden. Deshalb mussten Fluggesellschaften neue Routen zu Zielen in Russland beantragen, erhielten dazu aber zunächst keien Genehmigungen. Die rusische Luftfahrtbehörde erklärte, die Vielzahl der Anträge nicht rechtzeitig bearbeiten zu können.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.