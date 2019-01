Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal an drei Flughäfen für morgen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Betroffen sind die Flughäfen in Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart, wie Verdi mitteilte. Passagiere müssten mit starken Einschränkungen im Luftverkehr rechnen. - Am Montag hatte das Sicherheitspersonal an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld die Arbeit für mehrere Stunden niedergelegt. Die Gewerkschaft will den Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen zu einem verbesserten Tarifangebot für die bundesweit rund 23.000 Beschäftigten bringen.