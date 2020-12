Erstmals ist in den USA wieder ein Flugzeug vom Typ Boeing 737 Max zu einem Linienflug abgehoben.

Die Maschine der Gesellschaft American Airlines startete mit 100 Passagieren an Bord in Miami mit Ziel New York. Fluggäste, denen der Flugzeugtyp nicht geheuer gewesen sei, hätten auf andere Verbindungen umbuchen können, erklärte eine Sprecherin der Airline.



Für Maschinen vom Typ Boeing 737 Max hatte es seit März 2019 ein weltweites Startverbot gegeben, nachdem bei zwei Abstürzen in Indonesien und Äthiopien insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen waren.

