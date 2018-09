Nach dem Abschuss eines russischen Militärflugzeuges über Syrien in Folge von israelischen Luftangriffen sieht Russlands Regierung das Verhältnis zu Israel beschädigt.

Kreml-Sprecher Peskow erklärte in Moskau, der Vorfall könne den Beziehungen beider Länder zueinander erheblich schaden. In der vergangenen Woche war ein russisches Aufklärungsflugzeug mit 15 Soldaten über dem Mittelmeer durch die syrische Luftabwehr abgeschossen worden. Der russische Verteidigungsminister Schoigu warf den israelischen Kampfflugzeugen daraufhin vor, die russische Maschine als Deckung für ihre Angriffe auf die Provinz Latakia benutzt zu haben. Es sei dann versehentlich von einer syrischen Abwehrrakete getroffen worden. Im Zusammenhang mit dem Abschuss kündigte Schoigu an, Luftabwehrsysteme des Typs S-300 nach Syrien zu liefern. Damit könnten Angriffe innerhalb einer Reichweite von mehr als 250 Kilometern abgefangen werden.