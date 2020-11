Nach fast zwei Jahren ist das Startverbot für die Boeing-Maschine vom Typ 737 Max aufgehoben worden.

Das teilte die amerikanische Flugaufsicht FAA in Washington mit. Voraussetzung dafür sei unter anderem die Installation einer neuen Steuerungssoftware an den Flugzeugen gewesen, hieß es.



Durch einen Fehler in der Steuerung der 737 Max waren zwei vollbesetzte Boeing-Maschinen abgestürzt. Dabei kamen 346 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.