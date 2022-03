Solch eine Boeing 737 der China Eastern Airlines ist im Südwesten Chinas abgestürzt. (IMAGO / CHROMORANGE)

In dem Flugzeug seien 123 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder gewesen, erklärte die chinesische Luftfahrtbehörde. Demnach handelt es sich um eine Boeing-737 der Fluggesellschaft China Eastern. An der Absturzstelle in der Nähe der Stadt Wuzhou in der Region Guangxi sei ein Feuer ausgebrochen, die Opferzahl sei noch unklar. Dorfbewohner berichteten, die Maschine sei komplett zerstört worden. Rettungskräfte seien unterwegs, hieß es weiter.

Laut der Website "Flightradar", auf der Flüge in Echtzeit verfolgt werden können, war das Flugzeug erst sechs Jahre alt. Es war gegen 13 Uhr Ortszeit in Kunming gestartet. Etwa eine Stunde später ließ sich das Flugzeug nicht mehr verfolgen. Die Daten zeigen, dass die Maschine zunächst deutlich an Tempo verlor und dann steil nach unten ging. Chinesische Staatsmedien sprechen von einem "Unfall". Details nannten sie jedoch nicht.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.