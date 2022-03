Solch eine Boeing 737 der China Eastern Airlines ist im Südwesten Chinas abgestürzt. (IMAGO / CHROMORANGE)

Das berichtet der staatliche Fernsehsender CCTV. Demnach handelt es sich um eine Boeing-737 der Fluggesellschaft China Eastern. An der Absturzstelle in der Nähe der Stadt Wuzhou in der Region Guangxi sei ein Feuer ausgebrochen, die Opferzahl sei noch unklar. Rettungskräfte seien unterwegs, hieß es.

