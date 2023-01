Nach Bombendrohung

Internationaler Flughafen Ellinikon in Athen (Pantelis Saitas/dpa)

Alle 190 Menschen seien wohlauf und in Sicherheit, teilte der Flughafen der griechischen Hauptstadt mit. Die Boeing 737 der Gesellschaft Ryanair war in der polnischen Stadt Kattowitz abgehoben. Wie der dortige Flughafen mitteilte, ging später ein Anruf ein, wonach sich ein Sprengsatz an Bord befunden haben soll. Dies sei geschehen, als die Passagiermaschine die Slowakei überflogen habe.

Kampfflugzeuge begleiteten die Maschine im griechischen Luftraum bis zu ihrer sicheren Landung. Anschließend durchsuchten Spezialkräfte das Gepäck und die Räumlichkeiten an Bord.

