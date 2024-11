Vizekanzler in Portugal

Vizekanzler Habeck vor Regierungsflieger in Lissabon (dpa / Sebastian Gollnow)

Der Vizekanzler hatte an der Technologie-Konferenz "Web Summit" in Lissabon teilgenommen. Habeck wird wegen der Panne nicht wie geplant in der Nacht in Berlin ankommen, sondern erst im Laufe des heutigen Tages, wie sein Ministerium mitteilte. Bleibt es bei der vorgesehenen Abflugzeit der Ersatzmaschine wird der Wirtschaftsminister die erste Sitzung des Bundeskabinetts nach dem Bruch der Ampel-Koalition verpassen. Auch die Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz kann er dann nicht im Bundestag verfolgen.

Das Regierungsflugzeug ist laut dpa erst im vergangenen Juni im Rahmen des größten Modernisierungsprogramms in der Geschichte der Flugbereitschaft übergeben worden. Die neuen Regierungsmaschinen lösten ältere Airbus-Modelle ab, bei denen es mehrfach Probleme gegeben hatte.

