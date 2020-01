Der Iran will die Flugschreiber der bei Teheran abgestürzten ukrainischen Passagiermaschine den Behörden in Kiew übergeben.

Ein Sprecher der Luftfahrtbehörde in Teheran sagte, die Auswertung der Stimmenaufzeichnungen aus dem Cockpit auf den stark beschädigten Flugschreibern sei im Iran technisch nicht möglich. Gegebenenfalls könnten die Geräte auch in Frankreich analysiert werden.



Die iranische Flugabwehr hatte die Maschine der "Ukraine International Airlines" am 8. Januar nach eigenen Angaben versehentlich abgeschossen. Alle 176 Menschen an Bord der Boeing 737 kamen ums Leben.