Die iranischen Revolutionsgarden haben den Abschuss des ukrainischen Flugzeugs bei Teheran als "unverzeihlichen" Fehler bezeichnet.

Der Kommandeur der Luftwaffe, General Hadschisadeh, sagte, man habe die Maschine fälschlicherweise für einen Marschflugkörper im Anflug auf eine strategisch wichtige Militärbasis gehalten. Wegen eines technischen Defekts im Kommunikationssystem habe der zuständige Offizier den Verdacht aber nicht melden können und dann innerhalb von zehn Sekunden über einen Abschuss entscheiden müssen. Die Rakete sei neben dem Passagierflugzeug explodiert, das noch kurz weitergeflogen und dann abgestürzt sei. Hadschisadeh sagte, er übernehme die Verantwortung für das Geschehen.

Iranische Führung kondoliert

176 Menschen waren bei dem Absturz am Mittwochmorgen ums Leben gekommen. Das geistliche Oberhaupt des Iran, Chamenei, und Präsident Ruhani kondolierten den Hinterbliebenen und stellten eine Entschädigung in Aussicht. Außenminister Sarif gab auf Twitter aber auch den USA eine Mitschuld. Deren "Abenteurertum" habe die Krise ausgelöst, in deren Folge am Mittwoch jemand einen Fehler gemacht habe. Sarif bezog sich damit auf die Tötung des iranischen Generals Soleimani durch einen US-Raketenangriff, der den iranisch-amerikanischen Konflikt verschärft hatte.



Bundesaußenminister Maas forderte den Iran auf, die richtigen Konsequenzen zu ziehen, damit sich so ein Unglück nicht mehr ereignen kann.