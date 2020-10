Russland will die Gespräche mit den Niederlanden und Australien über den Abschuss der Passagiermaschine MH17 vor mehr als sechs Jahren nicht fortsetzen.

Das Außenministerium in Moskau begründete die Entscheidung mit - Zitat - "bösartigen" Versuchen der Niederlande, Russland einseitig die Schuld an dem Abschuss zuzuweisen. Den Haag ignoriere alle Argumente aus Moskau, so dass ein Dialog "sinnlos" sei, hieß es. Der niederländische Ministerpräsident Rutte zeigte sich überrascht. Die Entscheidung werde besonders schmerzhaft für die Hinterbliebenen der Todesopfer sein. Die australische Außenministerin Payne forderte Moskau auf, unverzüglich die Gespräche wieder aufzunehmen.



Die Maschine der Malaysia Airlines war 2014 über der Ostukraine abgeschossen worden - mutmaßlich von einer Luftabwehrrakete aus dem russischen Kursk. Alle Menschen an Bord kamen ums Leben, unter ihnen 196 Niederländer und 38 Australier. Russland macht die Ukraine für den Vorfall verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.