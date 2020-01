Nach dem Absturz des ukrainischen Passagierflugzeugs im Iran vermuten immer mehr Regierungen einen versehentlichen Abschuss.

Bundesaußenminister Maas sagte am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kollegen in Brüssel, man müsse derzeit davon ausgehen, dass der Absturz durch den irrtümlichen Beschuss mit einer Flugabwehrrakete verursacht wurde. Ähnlich hatten sich zuvor bereits die Regierungen der USA, Kanadas und der Niederlande geäußert. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, es gebe keinen Grund, solchen Berichten nicht zu glauben. Die Regierung in Teheran weist einen versehentlichen Beschuss dagegen zurück, auch Russland sieht dafür bislang keine Hinweise.



In einem Labor in Teheran begannen iranische und ukrainische Experten mit der Untersuchung der beiden schwer beschädigten Flugschreiber. Die Ermittlungen können nach Angaben der iranischen Luftfahrtbehörde bis zu zwei Jahre dauern. Bei dem Absturz der Maschine am Mittwoch waren alle 176 Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Lufthansa meidet iranischen Luftraum

Die Lufthansa strich ihre Flüge von und nach Teheran zunächst bis zum 20. Januar. Sie verwies zur Begründung auf die unklare Sicherheitslage im iranischen Luftraum.



Die US-Regierung verhängte unterdessen wegen der Raketenangriffe auf das US-Militär im Irak weitere Sanktionen gegen den Iran. Betroffen sind nach Angaben aus Washington iranische Führungspersonen und die Stahlindustrie.