Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Äthiopien mit 157 Toten gerät der Hersteller Boeing unter Druck.

Die betroffene Fluggesellschaft Ethiopian Airlines lässt vorerst alle baugleichen Maschinen am Boden. Auch in China haben die Behörden ein Startverbot für Flugzeuge des Typs 737-Max 8 verhängt.



Es war der zweite Absturz einer fast neuen Boeing 737-8 MAX innerhalb weniger Monate. Erst im Oktober war eine Maschine in Indonesien verunglückt - ebenfalls kurz nach dem Start. Damals waren 189 Menschen ums Leben gekommen. Boeing hat das Flugzeug erst 2017 auf den Markt gebracht.



Experten wollen heute mit der Identifizierung der Opfer und der Klärung der Unglücksursache beginnen. In den Trümmern suchen Experten nach den Black-Boxes, den Flugschreibern mit Aufzeichnungen der Daten und Cockpitgespräche.



Das Auswärtige Amt will klären, wie viele Deutsche an Bord der Maschine waren. Nach Angaben der UNO sind mindestens 19 Mitarbeiter der Vereinten Nationen unter den Toten. Insgesamt beklagten fünf UNO-Organisationen Opfer, darunter das Welternährungsprogramm, das UNO-Umweltprogramm und das UNO-Flüchtlingshilfswerk.