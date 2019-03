Nach dem Flugzeugunglück in Äthiopien mit 157 Toten ist der Flugschreiber der Boeing 737 MAX 8 gefunden worden. Wie ein Mitarbeiter von Ethiopian Airlines mitteilte, ist die sogenannte Black Box teilweise beschädigt. Die Ursache für den Absturz der Maschine ist weiterhin unklar.

Ethiopian Airlines beschloss inzwischen, sämtliche baugleichen Boeing-Flugzeuge bis auf weiteres nicht mehr einzusetzen. Auch in China wurde ein Startverbot für alle Flugzeuge dieses Typs verhängt.



Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte, dass bei dem Absturz gestern auch fünf Deutsche ums Leben gekommen sind. An Bord waren nach neuesten Erkenntnissen auch 22 Mitarbeiter der Vereinten Nationen. Die meisten von ihnen waren auf dem Weg zu einer Konferenz des UNO-Umweltprogramms Unep in Nairobi. Dort wurde mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Am Unep-Gebäude wehte die UNO-Flagge auf Halbmast. Die Maschine war kurz nach dem Start in Addis Abeba abgestürzt.