Unter den 157 Todesopfern des Flugzeugunglücks in Äthiopien sind auch fünf Deutsche. Das Auswärtige Amt bestätigte in Berlin entsprechende Angaben der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines. Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Die Maschine vom Typ Boeing 737 MAX 8 war gestern kurz nach dem Start von Addis Abeba in Richtung der kenianischen Hauptstadt Nairobi abgestürzt. Experten begannen heute früh mit der Identifizierung der Opfer und der Suche nach den Flugschreibern. Inzwischen beschloss Ethiopian Airlines, sämtliche baugleichen Boeing-Maschinen vorerst nicht mehr einzusetzen. Auch in China wurde ein Startverbot für alle Flugzeuge dieses Typs verhängt.



In Nairobi wurde zum Beginn einer Konferenz des UNO-Umweltprogramms Unep mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. An Bord der Maschine waren nach neuesten Erkenntnissen auch 22 Mitarbeiter der Vereinten Nationen, die meisten von ihnen auf dem Weg zu der Sitzung. Am Unep-Gebäude wehte die UNO-Flagge auf Halbmast.