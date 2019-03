Nach dem Flugzeugunglück in Äthiopien mit 157 Toten haben mehrere Länder ein Startverbot für Maschinen desselben Typs erteilt. Es geht um die Boeing 737 Max 8. Der Absturz ist der zweite mit einem solchen Modell unter ähnlichen Umständen innerhalb kurzer Zeit.

Die Maschinen müssen nun in Äthiopien selbst, in China und in Indonesien am Boden bleiben. Mindestens 110 Flugzeuge sind betroffen.



Deutsche Fluggesellschaften nutzen nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums derzeit keine Boeing 737 Max 8. Die Einführung des als sparsam geltenden Modells hierzulande war für Mitte April geplant. Der Flugzeugtyp wurde seit 2017 mit Erfolg verkauft. Der Börsenkurs des Herstellers Boeing verlor bis heute Mittag fast neun Prozent an Wert.



Am Unglücksort in Äthiopien wurden die Flugschreiber gefunden. Unter den Opfern waren fünf Deutsche.