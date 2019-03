Beim Absturz einer äthiopischen Passagiermaschine sind alle 157 Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Vereinten Nationen befinden sich auch UNO-Mitarbeiter unter den Opfern. In Berlin erklärte das Auswärtige Amt, man gehe davon aus, dass auch Bundesbürger an Bord gewesen seien, habe dafür aber bislang keine Bestätigung. Die Boeing 737 MAX war kurz nach dem Start in Addis Abbeba verunglückt. Sie befand sich auf dem Weg nach Nairobi in Kenia. Die Absturzursache ist unklar. Laut der Fluggesellschaft meldete der Pilot Schwierigkeiten und bat um Erlaubnis umzukehren. Wenig später brach der Funkkontakt ab.



Erst im Oktober war eine Boeing dieses Typs in Indonesien ebenfalls kurz nach dem Start abgestürzt.