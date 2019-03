Nach dem Absturz einer Boeing vom Typ 737 Max 8 in Äthiopien hat die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA Änderungen gefordert.

Unter anderem müsse die Software überprüft werden, teilte die FAA in Washington mit. Ein Startverbot ordnete die Behörde aber nicht an, obwohl es bereits der zweite Absturz von Maschinen dieses Typs innerhalb von acht Monaten war.



Mehrere Länder haben bereits ein Startverbot verhängt, darunter Äthiopien selbst, China und Indonesien. Bei dem Absturz der Boeing-Maschine waren am Sonntag alle 157 Menschen an Bord ums Leben gekommen, unter ihnen fünf Deutsche. In der Maschine waren auch rund 20 internationale Mitarbeiter der UNO, die an der Umweltkonferenz in Nairobi teilnehmen wollten.