Flugzeugabsturz in Indonesien

Rettungskräfte haben vor der Küste der indonesischen Hauptstadt Jakarta Überreste der abgestürzten Passagiermaschine entdeckt.

Dies gab ein Polizeisprecher im Fernsehen bekannt. Die Boeing 737-500 einer indonesischen Fluggesellschaft war mit 62 Menschen an Bord nur wenige Minuten nach dem Start in Jakarta in Richtung Borneo von den Radarschirmen verschwunden. Fischer hatten bereits berichtet, dass sie Trümmerteile im Meer gesichtet hätten. Bei den Passagieren und Besatzungsmitgliedern handelte es sich um indonesische Staatsbürger. Die Absturzursache ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.