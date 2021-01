Vor der Küste Indonesiens haben Suchtrupps die Black Box der abgestürzten Passagiermaschine gefunden.

In Kürze soll mit der Bergung begonnen werden, wie die Behörden mitteilten. Die Black Box könnte dabei helfen, die Hintergründe des Absturzes zu ermitteln. In der Javasee wurden bereits Wrackteile aus dem Wasser geborgen. - Die Boeing 737-500 einer indonesischen Fluggesellschaft war mit 62 Menschen an Bord nur wenige Minuten nach dem Start in Jakarta auf dem Weg nach Borneo von den Radarschirmen verschwunden.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.