Flugzeugabsturz in Indonesien

Taucher haben vor der Küste Indonesiens einen der Flugschreiber der abgestürzten Passagiermaschine gefunden.

Ob es sich um den Stimmenrekorder oder den Flugdatenschreiber handelt, steht noch nicht fest. Die Behörden erhoffen sich von der Black Box Aufschlüsse über die Absturz-Ursache. Die Maschine einer indonesischen Billigfluglinie mit 62 Menschen an Bord war am Samstag nur wenige Minuten nach dem Start in Jakarta von den Radarschirmen verschwunden. Später fand man Trümmerteile im Meer.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.