Flugzeugabsturz in Indonesien

Nach dem Absturz eines indonesischen Passagierflugzeugs ist die Unglücksursache weiterhin unklar.

Ermittler suchen im Meer nach dem Wrack und dem Flugschreiber. An der Aktion sind auch mit Sonaren ausgerüstete Schiffe der indonesischen Marine beteiligt. Nach Angaben der Behörden wurden bislang zehn Leichen geborgen.



Die Boeing 737 der Fluggesellschaft Lion Air war gestern in die Java-See gestürzt. Dabei kamen alle 189 Menschen an Bord ums Leben. Die Fluggesellschaft hatte anschließend eingeräumt, dass die Maschine vor ihrem letzten Start wegen technischer Probleme repariert worden war. Nach Informationen der britischen BBC ging es dabei um ungenaue Bordinstrumente.