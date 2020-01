Der Iran hat nun doch eingeräumt, dass die nahe Teheran abgestürzte Passagiermaschine von einer iranischen Rakete abgeschossen wurde.

Das Staatsfernsehen zitiert eine Stellungnahme des Militärs, nach der das Flugzeug nah an einer wichtigen Militärbasis vorbeigeflogen und daraufhin versehentlich abgeschossen worden sei. Der Grund sei menschliches Versagen gewesen. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen.

Der iranische Außenminister Sarif gab den USA eine Mitschuld. Sie seien für die aufgeheizte Atmosphäre verantwortlich, die zu dem Fehler geführt habe, twitterte er.



Die ukrainische Boeing 737 war am Mittwochmorgen in der Nähe von Teheran abgestürzt, alle 176 Insassen kamen ums Leben. Mehrere westliche Regierungen, darunter die USA und Kanada, hatten zuvor bereits von einem versehentlichen Abschuss durch die iranische Flugabwehr gesprochen. Teheran hatte das bislang zurückgewiesen.