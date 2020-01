Die iranische Luftfahrtbehörde hat die USA und Kanada aufgefordert, ihre Informationen über einen möglichen Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine an die Internationale Zivilluftfahrtorganisation zu übergeben. Die beiden Staaten hatten erklärt, dass ihnen Hinweise darauf vorliegen. Der Iran weist diese These zurück und geht weiter von einem technischen Fehler aus.

Bevor Schlussfolgerungen gezogen würden, müssten erst die Fakten geklärt werden, sagte der Leiter der iranischen Luftfahrtbehörde in Teheran. Der französische Außenminister Le Drian sagte dem Sender RTL, Frankreich sei bereit, bei der Aufklärung zu helfen. Die Ursache müsse so schnell wie möglich ermittelt werden. Frankreich verfügt mit dem Bureau d’Enquètes et d’Analyses (BEA) in Le Bourget bei Paris über eine der ältesten und renommiertesten Einrichtungen zur Aufklärung von Flugzeugunglücken.

Internationale Experten eingeladen

Die iranischen Behörden haben unter anderem Experten aus der Ukraine und den USA eingeladen, sich an der Untersuchung zu beteiligen. Noch ist unklar, inwieweit die Vereinigten Staaten sich auf das Angebot einlassen.



Sprecher der US-Behörde für Transportsicherheit und des Herstellers Boeing erklärten inzwischen eine grundsätzliche Bereitschaft zur Teilnahme an Ermittlungen. Bei dem Absturz in der Nähe von Teheran waren 176 Menschen ums Leben gekommen, darunter 63 Kanadier. Westliche Regierungen halten mit Verweis auf Satellitenbilder einen versehentlichen Abschuss durch die iranische Luftabwehr für wahrscheinlich.



Teheran weist diese Darstellung nach wie vor zurück. Ein Sprecher der iranischen Regierung sprach von "psychologischer Kriegsführung". Die iranische Luftfahrtbehörde hatte zuvor auch erklärt, ein Abschuss sei in diesem Fall "wissenschaftlich unmöglich" gewesen. Sie hatte schon sehr schnell nach dem Absturz von einem technischen Defekt gesprochen.