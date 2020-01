Der Iran will offenbar heute bekanntgeben, was aus seiner Sicht die Ursache für den Absturz des ukrainischen Passagierflugzeugs war. Westliche Regierungen glauben, dass die iranische Luftabwehr dafür verantwortlich ist.

Zunächst werde sich das Ermittlungsteam nochmals treffen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Danach solle im Beisein ausländischer Experten das Ergebnis der Untersuchungen verkündet werden.



In der Nähe von Teheran war am Mittwochmorgen eine ukrainische Boeing 737 abgestürzt, alle 176 Insassen kamen ums Leben.



Mehrere westliche Regierungen, darunter die USA und Kanada, gehen davon aus, dass versehentlich die iranische Flugabwehr die Maschine abgeschossen hat. Teheran weist das zurück.



Ukrainische Experten sind zur Untersuchung der Absturzursache in den Iran gereist. Sie erhielten gestern erstmals Zugang zu den Flugschreibern.