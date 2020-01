Die iranische Luftverkehrsbehörde hat einen vorläufigen Bericht zum Absturz der ukrainischen Passagiermaschine vorgelegt.

Darin heißt es, die Boeing 737 habe wegen eines Problems kurz nach dem Start in Teheran versucht, umzudrehen. Das Flugzeug habe nach Angaben von Augenzeugen bereits vor dem Absturz gebrannt. Dem Bericht der Ermittler zufolge gab es jedoch keine Funkverbindung mit dem Piloten, die auf eine ungewöhnliche Situation hingewiesen hätte. - Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte an, Experten in den Iran zu schicken. Diese sollte die Ermittlungen unterstützen und bei der Identifizierung von Passagieren helfen.



Beim Absturz kamen alle 176 Insassen ums Leben.