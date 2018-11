Der Absturz einer Passagiermaschine der indonesischen Gesellschaft Lion Air im vergangenen Monat hätte vermutlich verhindert werden können.

Die Flugaufsichtsbehörde des Landes kommt in einem vorläufigen Untersuchungsbericht zu dem Schluss, dass die Boeing 737 nicht flugtüchtig gewesen sei. Bereits während eines vorangegangenen Flugs hatte der Bordrechner widersprüchliche Angaben zu Flughöhe und -geschwindigkeit gemacht. "Lion Air" hatte erklärt, dass diese Probleme behoben seien.



Die Maschine war am 29. Oktober kurz nach dem Start in Indonesiens Hauptstadt Jakarta ins Meer gestürzt. Von den 189 Insassen überlebte niemand.