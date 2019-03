In Haltern in Nordrhein-Westfalen wird heute Abend mit einer Gedenkfeier an die Opfer des Germanwings-Absturzes vor vier Jahren erinnert.

Das Flugzeug war am 24. März 2015 auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf an einem Berg zerschellt. Unter den 150 Todesopfern waren auch 16 Schülerinnen und Schüler und zwei Lehrerinnen des Joseph-König-Gymnasiums in Haltern.



Die Germanwings-Muttergesellschaft Lufthansa hat auch in diesem Jahr zahlreiche Angehörige nach Südfrankreich in die Nähe des Unglücksorts gebracht. Rund 300 Familienmitglieder der Opfer nehmen dort an einer Gedenkfeier teil. Nach Überzeugung der Ermittler hatte der Copilot die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht.