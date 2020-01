Die Ukraine gedenkt der Opfer des Flugzeugabsturzes im Iran.

Wie das Präsidialamt in Kiew mitteilte, rief Staatschef Selenskyi für heute einen Tag der Trauer aus. Zuvor hatte er Blumen am Kiewer Flughafen Boryspil niedergelegt. Die Maschine der Ukraine International Airlines war gestern kurz nach dem Start in Teheran abgestürzt. Alle 176 Insassen kamen ums Leben.



Die iranische Luftverkehrsbehörde legte einen vorläufigen Untersuchungsbericht vor. Darin heißt es, die Boeing 737 habe wegen eines Problems kurz nach dem Start in Teheran versucht, umzudrehen. Das Flugzeug habe nach Angaben von Augenzeugen bereits vor dem Absturz gebrannt. Die Ukraine will bei der Aufklärung helfen und eigene Experten in den Iran schicken.