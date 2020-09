Nach dem Absturz eines Militärflugzeugs im Osten der Ukraine hat sich die Zahl der Toten auf 26 erhöht.

Das teilte der Zivilschutz in Kiew mit. Eine Person habe den Absturz überlebt. Präsident Selenskyj rief einen nationalen Tag der Trauer aus.



Die Maschine war gestern in der Stadt Tschuhujiw in der Region Charkiw beim Anflug auf die Landebahn verunglückt. Sie war in der Luft in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen gab es einen Defekt an einem der Triebwerke. An Bord waren auch 20 Studenten der Universität der ukrainischen Luftstreitkräfte. Es soll sich um einen Ausbildungsflug gehandelt haben.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.