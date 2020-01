An Bord der im Iran verunglückten Passagiermaschine waren offenbar viele Kanadier.

Premierminister Trudeau sagte, es seien mindestens 63 Personen kanadischer Herkunft in der Maschine gewesen. Viele weitere hätten Verwandtschaft oder Freunde in Kanada besuchen wollen und enge Kontakte zu seinem Land. Er erwarte deshalb, dass Kanada eine große Rolle bei der Aufklärung der Absturzursache übernehmen werde, so Trudeau weiter.



Kanada hatte 2012 die diplomatischen Beziehungen zum Iran abgebrochen. Nun soll Außenminister Champagne Kontakt zu seinem iranischen Kollegen Sarif aufnehmen, um die Untersuchungen des Absturzes zu koordinieren.



Das Flugzeug war gestern Morgen kurz nach dem Start in der Nähe der iranischen Hauptstadt Teheran abgestürzt. Alle 176 Menschen an Bord kamen ums Leben. Meldungen, auch Deutsche seien unter den Opfern, bestätigten sich nicht.