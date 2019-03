Beim Absturz einer äthiopischen Passagiermaschine sind heute früh alle 157 Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Wie die Fluggesellschaft Ethiopian Airlines mitteilte, sollen auch fünf Deutsche unter ihnen sein. Das Auswärtige Amt erklärte, man gehe davon aus, dass auch Deutsche an Bord waren, nannte aber keine genauen Zahlen.



Die Boeing 737 MAX war kurz nach dem Start in Addis Abbeba verunglückt. Sie befand sich auf dem Weg nach Nairobi in Kenia. Wie es zum Absturz kommen konnte, ist unklar. Laut Fluggesellschaft meldete der Pilot Schwierigkeiten und bat um Erlaubnis umzukehren. Wenig später brach der Funkkontakt ab.



Laut Fluggesellschaft war der Pilot erfahren und die Maschine erst seit Ende des Jahres bei Ethiopian Airlines im Einsatz. Die Regierungen Äthiopiens und Kenias sprachen den Angehörigen ihr Beileid aus.

Nicht der erste Absturz einer neuen "737 MAX 8"

Es war bereits die zweite Katastrophe innerhalb eines halben Jahres mit einer Boeing vom Typ 737 MAX. Wie das Flugportal "Flightradar" berichtet, gab es "ungleichmäßige Geschwindigkeits- und Höhendaten" bei dem Flugzeug vom Typ "Boeing 737 MAX 8". Das Flugzeug war erst im November 2018 an Ethiopian Airlines ausgeliefert worden.



Im Oktober war eine Maschine desselben Flugzeugtyps in Indonesien abgestürzt - ebenfalls kurz nach dem Start. 189 Menschen starben damals. Auch die Maschine von Lion Air war gerade erst zwei Monate alt.

Kritik von Piloten

Amerikanische Piloten hatten kurz darauf beklagt, dass sie vom Hersteller nicht ausreichend über die neue Technik und Software informiert worden seien.

Damals forderte die Bundesluftfahrtbehörde der USA die Fluggesellschaften auf, einen Sicherheitshinweis von Boeing zu beachten. Darin ging es um fehlerhafte Daten des sogenannten Anstellwinkelsensors, der wichtige Daten in kritischen Situationen liefern soll. Die Angaben sind wichtig für die Kontrolle des Flugs. Ein zu hoher Winkel kann bei einem Flugzeug einen Strömungsabriss verursachen.



Im Februar gab es Berichte darüber, dass sich ein Sicherheitsupdate der Maschinen im Zuge des Absturzes der Lion-Air-Maschine bis April verzögern solle.