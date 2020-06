Der europäische Flugzeugbauer Airbus will weltweit 15.000 Stellen streichen, mehr als 5.000 davon in Deutschland.

Das teilte Airbus-Chef Faury in einer Telefonkonferenz mit Journalisten mit. Auch die Airbus-Tochter Aerotec in Augsburg ist demnach von den Streichungen betroffen. In Frankreich sollen nach Faurys Angaben 5.000 Stellen wegfallen sowie 1.700 in Großbritannien und 900 in Spanien. Einzelheiten müssten noch mit den Sozialpartnern besprochen werden, sagte er. Der Vorstandschef begründete den Stellenabbau mit der beispiellosen Krise der Flugbranche wegen der Corona-Pandemie. Man erwarte, dass sich der Luftverkehr nicht vor dem Jahr 2023 erholen werde.



In Deutschland beschäftigt Airbus zehntausende Mitarbeiter und hat mehrere Standorte - unter anderem in Hamburg und Bremen.