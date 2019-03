Der Lufthansa-Konzern stellt seine Flotte um und will erstmals Maschinen der Dreamliner-Reihe von Boeing einsetzen.

Das Unternehmen teilte in Frankfurt am Main mit, man habe 20 Boeing-Langstreckenflieger bestellt. Zudem kaufe man 20 weitere Airbus A350.



Sechs Großraumflugzeuge vom Typ A380 gibt die Gesellschaft dagegen an Airbus zurück. Das doppelstöckige Modell hatte zuletzt starke Absatzprobleme, seine Produktion wird in zwei Jahren eingestellt.