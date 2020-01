Im Iran ist eine ukrainische Passagiermaschine abgestürzt. 176 Menschen kamen ums Leben. Der Absturz löste Spekulationen aus, weil er in enger zeitlicher Nähe zu iranischen Luftangriffen auf US-Militärstützpunkte im Irak erfolgte.

Das wissen wir über den Absturz:

Die Boeing 737-800 der Ukraine International Airlines startete um 6.12 Uhr Ortszeit in Teheran. Ihr Ziel war Kiew. Zwei Minuten nach dem Start stürzte die Maschine ab. Nach Angaben des Außenministeriums überlebte keiner der 176 Insassen.

Das wissen wir über die Opfer:

An Bord des Passagierjets waren nach Angaben der ukrainischen Regierung 82 Iraner, elf Ukrainer, 63 Kanadier sowie zehn Schweden, drei Briten und vier Afghanen. Auch drei Deutsche waren an Bord. Das Auswärtige Amt hat die Angaben noch nicht bestätigt.

Was ist über die mögliche Absturzursache bekannt?

Was genau in den letzten Minuten von Flug PS 752 von Teheran nach Kiew geschah, ist bisher unklar. Nach iranischen Angaben wurde die Blackbox mit den Flugdaten wurde zwischen den Trümmern gefunden.

Was sagt der Iran?

Ein Sprecher des iranischen Verkehrsministeriums, Kassem Binjas, sagte, es sehe so aus, als ob ein Triebwerk Feuer gefangen habe. Der Pilot habe dann die Kontrolle verloren und die Boeing sei abgestürzt, zitierte die iranische Nachrichtenagentur Irna den Sprecher. Der Leiter des Ermittlerteams, Hassan Rasaeifar, sagte, in den letzten Augenblicken des Fluges sei offenbar die Kommunikation zwischen Pilot und Fluglotsen am Flughafen abgebrochen.

Was sagt die Ukraine?

In einer ersten Stellungnahme sprach die ukrainische Botschaft von einem Versagen der Triebwerke. Zugleich schloss sie "Terrorismus" aus. Diese Stellungnahme wurde indes zurückgezogen. In einer zweiten Mitteilung hieß es dann, die Ursachen seien noch nicht ermittelt.



Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte vor Spekulationen und der "Verbreitung unbestätigter Theorien". Er ordnete eine Untersuchung und eine Überprüfung aller zivilen Flugzeuge in der Ukraine an.



Die Fluggesellschaft Ukraine International Airlines äußerte sich zurückhaltend. Die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler der Besatzung sei minimal, sagte der Präsident des Unternehms, Jewgeni Dychne, in Kiew. Zudem sei das Flugzeug erst seit 2006 für das Unternehmen im Einsatz gewesen und hätte zwei Tage zuvor eine reguläre technische Überprüfung ohne Probleme absolviert.



Die ukrainische Flugsicherheit verbot Flüge über dem Iran. Auch Russlands Luftfahrtbehörde rät Fluggesellschaften des Landes ab, den iranischen und irakischen Luftraum zu nutzen.