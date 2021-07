Bundesfinanzminister Scholz hat den Flutopfern im Westen Deutschlands Soforthilfen und ein Wiederaufbauprogramm in Aussicht gestellt.

Es brauche einen nationalen Kraftakt, sagte der SPD-Kanzlerkandidat der "Bild am Sonntag". Dazu wolle er dem Kabinett am kommenden Mittwoch zum einen Soforthilfen von insgesamt 300 Millionen Euro vorschlagen. Diese sollten über die Länder Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ausgezahlt werden und möglichst noch im Juli anlaufen. Zum anderen müsse eine Grundlage geschaffen werden, damit die zerstörten Häuser, Straßen und Brücken zügig repariert werden könnten. Nach den Erfahrungen früherer Katastrophen sei dafür ein Milliardenprogramm erforderlich, erklärte Scholz weiter.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier sprach sich in derselben Zeitung für Sonderzahlungen an Unternehmen aus, die sowohl von der Corona-Krise als auch der Hochwasserkatastrophe betroffen sind. Er plädiere in diesen Fällen für eine Pauschale in Höhe von jeweils bis zu 10.000 Euro, sagte der CDU-Politiker.

