Der Wiederaufbau des von der Flutkatastrophe betroffenen Ahrtals könnte nach Schätzung der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Weigand, eine zweistellige Milliardensumme kosten. Deshalb forderte sie den Bund auf, so schnell wie möglich einen Sonderfonds zur Unterstützung des Wiederaufbaus zu bilden.

Die Menschen brauchten akut eine Perspektive, sagte Weigand im Deutschlandfunk. Einige Dörfer hätten immer noch keinen Zugang zu Trinkwasser. Zudem würden viele Häuser über Monate nicht bewohnbar sein, weil es etwa keine Heizung mehr gebe oder die Abwasserversorgung nicht funktioniere. Zugleich sprach sich Weigand für eine Änderung der Bundesgesetzgebung aus. Zum Beispiel seien Sonderbauzonen notwendig, weil über das Wohnen an Flüssen neu nachgedacht werden müsse.

Bürgermeister aus dem Ahrtal bekräftigen Hilferuf an Bund und Land

Weigand hatte bereits in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) um Wiederaufbauhilfe gebeten. Das Ausmaß der Zerstörung mache deutlich, dass die bisherigen Hilfen und deren Organisation "nicht ansatzweise ausreichen werden". Das Schreiben unterzeichneten auch der Malteser-Großkanzler Boeselager sowie 13 Ortsbürgermeistern im Ahrtal. Langfristig brauche es Sicherheit gegen künftige Hochwasser, ein gutes Frühwarnsystem und funktionierenden Katastrophenschutz. Die Infrastruktur müsse zudem hochwassertauglich gebaut werden. Wichtig seien auch Hilfen für Betroffene, das Trauma zu verarbeiten. "Die schrecklichen Bilder werden uns bis ans Lebensende begleiten", heißt es in dem Brief.

Medienbericht: Bund und Länder wollen sich Kosten teilen

Bei einem am Dienstag geplanten Treffen von Bund und Ländern ist der Wiederaufbaufonds Gegenstand von Beratungen. Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" soll er mit mindestens zehn Milliarden Euro ausgestattet werden. Demnach wollten sich Bund und Länder die Summe je zur Hälfte teilen. Das Bundesfinanzministerium plane, den Fonds jedes Jahr nach Bedarf aufzufüllen.



CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sprach sich für eine unbegrenzte staatliche Wiederaufbauhilfe aus. Dafür dürfe es weder eine zeitliche, noch eine finanzielle Begrenzung geben, sagte Dobrindt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wichtig sei zudem, dass die Soforthilfe und weitere Unterstützungsleistungen unbürokratisch bei den Betroffenen ankämen.

