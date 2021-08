Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat in einer Videokonferenz mit Landräten und Bürgermeistern der von der Flutkatastrophe am stärksten betroffenen Kommunen gesprochen.

Dabei ging es um die drängendsten Fragen der Soforthilfe und des anstehenden Wiederaufbaus. Die Landesregierung geht allein in NRW von Hochwasserschäden in zweistelliger Milliardenhöhe aus. Am Montag will Laschet den Düsseldorfer Landtag in einer Sondersitzung über den aktuellen Stand unterrichten. Am Dienstag tagt die Ministerpräsidentenkonferenz zu den Fluthilfen. Dazu sagte Laschet der "Bild am Sonntag", er erwarte von Bund und Ländern klare finanzielle Zusagen für den Wiederaufbau. Tod und Leid könne niemand mehr gut machen, aber nach dem Wiederaufbau solle keine Stadt, kein Dorf und keine Familie schlechter dastehen als vorher.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.