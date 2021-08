Bund und Länder haben sich verschiedenen Medienberichten zufolge auf einen Fluthilfefonds von bis zu 30 Milliarden Euro geeinigt.

Das Geld soll vor allem in die betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen fließen, berichten unter anderem "Der Spiegel" und die Deutsche Presse-Agentur. Die Hochwasserschäden in Bayern und Sachsen seien vergleichsweise gering ausgefallen.



Die Spitzen der Staatskanzleien sowie Vertreter der Bundesregierung haben sich den Berichten zufolge bei einer Schaltkonferenz auf diesen Finanzrahmen verständigt. Die Absprachen bilden die Grundlage für die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin morgen. Bund und Länder wollen sich demnach die Kosten für den Wiederaufbau teilen und die Finanzhilfen über mehrere Jahre an die Betroffenen auszahlen.



Bereits am Vormittag hatte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet eine ähnliche Größenordnung des Fluthilfefonds genannt. Allein in seinem Land beliefen sich die Schäden durch das Unwetter von Mitte Juli auf schätzungsweise mehr als 13 Milliarden Euro, sagte Laschet im Landtag in Düsseldorf. Unter anderem seien mehr als 150 Schulen sowie jeweils über 200 Kitas und Arztpraxen beschädigt worden. Die Flut vom 14. und 15. Juli sei vermutlich die größte Naturkatastrophe, die Nordrhein-Westfalen seit Bestehen der Bundesrepublik getroffen habe, meinte der CDU-Politiker.



Das ebenfalls von der Hochwasserkatastrophe betroffene Rheinland-Pfalz benötigt nach bisherigen Schätzungen etwa 15 Milliarden Euro und damit noch etwas mehr als Nordrhein-Westfalen. Auch Infrastruktur des Bundes wurde zerstört, die Schäden gehen ersten Schätzungen zufolge ebenfalls in die Milliarden.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.