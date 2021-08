Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf einen Wiederaufbaufonds nach der Flutkatastrophe in Höhe von 30 Milliarden Euro geeinigt.

Das gab Merkel nach der Bund-Länder-Konferenz bekannt. Mit dem Geld solle der längerfristige Aufbau finanziert werden. Bundestag und Bundesrat müssen einer entsprechenden Gesetzesvorlage noch zustimmen, damit sie Anfang September in Kraft treten kann. Am 25. August soll es voraussichtlich eine Sondersitzung des Bundestags geben, bei der die Hilfen für den Wiederaufbau auf den Weg gebracht werden sollen.



Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Müller, lobte in diesem Zusammenhang die Solidarität unter den Ländern mit den betroffenen Regionen. Durch die Hochwasserkatastrophe sei deutlich geworden, dass die Folgen der Klimaveränderung jeden treffen könnten.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet kündigte bei der Bund-Länder-Sitzung ein schnelles Tempo beim Wiederaufbau an. Zugleich dankte er den anderen Ländern für die große Solidarität nach der schlimmen Katastrophe.

Neuer Beauftragter für Wiederaufbau in NRW

Zudem ernannte Nordrhein-Westfalen einen Beauftragten für den Wiederaufbau in den Flutgebieten. Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, Jaeckel, übernimmt ab sofort diesen Posten, wie die Staatskanzlei in Düsseldorf mitteilte. Er werde die Betroffenen einerseits und die Verwaltung andererseits dabei unterstützen, Probleme zu lösen und einen schnellen Wiederaufbau zu ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.