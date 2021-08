Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet drängt auf eine Sondersitzung des Bundestags, um die Hilfen für die Hochwasser-Gebiete auf den Weg zu bringen.

Der Bundestag müsse schnell zusammenkommen, um das Wiederaufbaugesetz zu beschließen, sagte der Kanzlerkandidat der Union der Bild am Sonntag. Nötig sei auch Rechtssicherheit. Kein Unternehmen solle Insolvenz anmelden müssen.



Von der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag erhofft sich Laschet ein klares Signal für einen umfassenden Wiederaufbau. Er sprach von einer nationalen Aufgabe. Für Nordrhein-Westfalen kündigte der Ministerpräsident einen Sonderbeauftragten an.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.