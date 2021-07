Zwischen Euskirchen und Bad Münstereifel wird morgen eine vom Hochwasser schwer beschädigte Brücke gesprengt.

Im Umkreis von rund einem Kilometer müssen alle Menschen ihre Gebäude für die Detonation um voraussichtlich 11 Uhr verlassen, wie die Kreis - und Stadtverwaltungen mitteilten. Für die Zeit der Sprengung sei eine Sammelstelle auf einem Parkplatz eingerichtet, hieß es. Betroffen sind die Ortslagen Kirspenich in Bad Münstereifel und Kreuzweingarten in Euskirchen. In Bad Neuenahr-Ahrweiler stellte das Technische Hilfswerk eine neue Behelfsbrücke fertig, über die ab Montag wieder der Autoverkehr rollen soll. Rund 80 Einsatzkräfte errichteten in nur sieben Tage die innerstädtische Verbindung. Nach Angaben des THW gab es in der Geschichte der Organisation keinen vergleichbaren Einsatz.



In der Diskussion um Fehler im Katastrophenschutz gibt es schwere Vorwürfe gegen den Landkreis Ahrweiler. Einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zufolge wurde der Landkreis in der Nacht auf den 15. Juli vom rheinland-pfälzischen Landesamt für Umwelt detailliert informiert. Auf die Warnungen sei jedoch zu spät reagiert worden. Ahrweilers Landrat Pföhler verwahrte sich gegen Schuldzuweisungen. In Rheinland-Pfalz kamen durch das Hochwasser 135 Menschen ums Leben, 59 gelten als vermisst.

