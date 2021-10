Bundespräsident Steinmeier besucht heute das von der Flutkatastrophe im Juli schwer getroffene Ahrtal.

Zunächst wird er in der Altstadt von Ahrweiler erwartet, anschließend fährt er in den Weinort Mayschoß. Begleitet wird Steinmeier von der stellvertretenden rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Spiegel von den Grünen und Innenminister Lewentz von der SPD. Steinmeier hatten in den vergangenen Monaten mehrere Termine im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe wahrgenommen. Starke Regenfälle lösten vor gut drei Monaten Überschwemmungen an Flüssen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aus. 181 Menschen kamen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.