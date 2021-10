Fast drei Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat Bundespräsident Steinmeier Bewohner und Helfer getroffen und ihnen Mut zugesprochen.

In den rheinland-pfälzischen Gemeinden Ahrweiler und Mayschoß informierte sich Steinmeier über den aktuellen Stand des Wiederaufbaus und die Auszahlung der Hilfsgelder. Man werde die Betroffenen nicht vergessen, verspach das Staatsoberhaupt den Menschen der Region. Das Ausmaß der Zerstörung werde erst richtig klar, wenn man einen Blick in die Häuser werfe. Begleitet wurde Steinmeier von der stellvertretenden rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Spiegel von den Grünen und von Innenminister Lewentz von der SPD. Spiegel sagte, Steinmeiers Besuch sei ein sehr wichtiges Signal, das Hoffnung spende.



Bei den durch starke Regenfälle ausgelösten Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen waren mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen.

