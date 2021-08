Der Bundestag hat mit einer Schweigeminute der Opfer der Hochwasserkatastrophe gedacht.

Bundestagspräsident Schäuble sagte, die Zahl der Menschen, die in den Fluten starben oder noch immer vermisst sind, sei erschütternd. Familien hätten ihr Zuhause, Landwirte Vieh und Felder und Winzer und Obstbauern ihre Ernte verloren. Von der Rückkehr zu einem geregelten Alltag seien die Menschen weit entfernt. Schäuble dankte zugleich den Hilfsorganisationen und den vielen Freiwilligen Helfern. Sie hätten ihre eigenen Interessen zurückgestellt und Verantwortung gezeigt, betonte er.



Die Abgeordneten beraten heute erstmals über die Wiederaufbauhilfe. Geplant ist die Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von bis zu 30 Milliarden Euro, um die Folgen der Katastrophe vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu bewältigen.

