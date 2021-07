Angesichts der Flutkatastrophe hat die Europäische Union ihren Katastrophenschutz-Mechanismus aktiviert.

Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb auf Twitter, die EU stehe bereit, um Deutschland und ebenfalls betroffenen Nachbarländern mit Rettungskräften, Booten und Hubschraubern zu helfen. In dem Unwetter sehe sie einen klaren Hinweis auf den Klimawandel.



In Belgien stieg der Zahl der Todesopfer auf mindestens 20. Nach Behördenangaben harren in der Provinz Lüttich seit anderthalb Tagen noch immer Menschen ohne Essen und Trinken auf ihren Dächern aus. In den Niederlanden verstärkten Soldaten und Einsatzkräfte unterdessen die Deiche an der Maas und kleineren Flüssen mit Sandsäcken. In der Stadt Meerssen nahe Maastricht kam es zu einem Deichbruch. Tausende Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. In der vergangenen Nacht hatte die Maas unweit der belgischen Grenze ihren höchsten Wasserstand seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht.



16.07.2021