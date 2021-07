Die Behörden des Kreises Ahrweiler haben einem Medienbericht zufolge am Abend vor den schweren Überflutungen mehrere offizielle Hochwasser-Warnungen erhalten. Ein Sprecher des Landesamts für Umwelt sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", seine Behörde habe den Landkreis per E-Mail vor dem erwarteten Pegelstand von fast sieben Metern gewarnt.

Es habe sich um mehrere automatisierte E-Mails an den Krisenstab gehandelt, zusätzlich zu online veröffentlichten Informationen. Nach Informationen des Südwestrundfunks kam die entscheidende Warnung um kurz nach 20 Uhr. Die Bevölkerung sei jedoch erst mehr als drei Stunden später aufgefordert worden, Häuser entlang der Ahr zu verlassen.



Der rheinland-pfälzische Innenminister Lewentz erklärte, die Menschen könnten sich darauf verlassen, dass der Abend exakt aufgearbeitet werde. In dem Bundesland hat sich die Zahl der Opfer nach dem Hochwasser inzwischen auf 135 erhöht, wie Ministerpräsidentin Dreyer in Bad Neuenahr-Ahrweiler mitteilte. 59 Menschen gelten noch immer als vermisst.

