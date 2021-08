Behörden und Institutionen haben Mitte Juli zwar vor drohenden Fluten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gewarnt und Meldungen an Medien weitergeleitet, aber jede vierte davon war fehlerhaft oder missverständlich.

Das geht aus einer Recherche des Deutschlandfunks hervor. Sie beruht auf Warnmeldungen, die das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) inzwischen online zugänglich gemacht hat. Demnach wurden von Mittwoch, 14. Juli, bis Freitag, 16. Juli, insgesamt 160 Warnmeldungen verschickt. Die überwiegende Mehrheit kam aus Nordrhein-Westfalen - nämlich 144. In Rheinland-Pfalz waren es 16.

Wichtige Informationen wie Ortsangaben fehlten

Von diesen Warnmeldungen sei jedoch jede vierte mangelhaft gewesen, heißt es in der Auswertung. Demnach enthielt ein Teil falsche Angaben, bei anderen fehlten wichtige Informationen wie genaue Ortsangaben. Zudem seien manche Meldungen gar nicht an Medien verschickt worden, andere erreichten nicht die lokalen und regionalen Sender oder Publikationen, deren Verbreitungsgebiete von der Flut betroffen waren.



Stattdessen seien fast alle Meldungen an zwei Medienhäuser gegangen, die gar keine Warnfunktion übernehmen konnten, weil sie in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nicht vertreten seien. Dabei handelte es sich um Radio Energy und die Madsack-Verlagsgruppe aus Hannover.

SWR erhielt keine Meldungen

Der Recherche zufolge kam beispielsweise im Kreis Trier-Saarburg keine einzige Meldung bei relevanten Redaktionen an, obwohl in dem Kreis 16 Warnungen abgesetzt wurden. Einige wurden mit der höchsten Dringlichkeitsstufe versandt. Das bedeutet, sie müssen sofort im Radio vermeldet werden und im Fernsehen muss ein entsprechendes Laufband eingeblendet werden.



Beides konnte der SWR nicht machen, weil die Meldungen ihn nicht erreichten. Offenbar seien in der Eingabemaske keine Mailadressen der regionalen und lokalen Medien hinterlegt gewesen, was aber für die Verwaltungen nicht ersichtlich gewesen sei.



Zudem habe der Landkreis Ahrweiler, der am stärksten von der Flut betroffen war, offenbar keine einzige Meldung über das vom BBK betriebene Warnsystem MoWas verschickt. Einzelne Meldungen gingen wohl an die Katastrophenwarn-App Katwarn.



Der Landkreis konnte dazu auf Dlf-Anfrage keine Auskunft geben und verwies darauf, dass die Bewältigung der Katastrophenlage derzeit vorgehe.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.