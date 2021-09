Bundeskanzlerin Merkel besucht heute erneut die vom Hochwasser im Juli betroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen.

Gemeinsam mit Ministerpräsident Laschet reist sie zunächst in den Märkischen Kreis im Sauerland, um sich über den Stand der Aufräumarbeiten zu informieren. Dort war vor allem die Stadt Altena vom Hochwasser der Lenne betroffen. Anschließend nimmt die Kanzlerin in Hagen an einer Kommunalkonferenz zum Wiederaufbau teil.



Am Freitag hatte Merkel bereits ein zweites Mal die Hochwassergebiete im rheinland-pfälzischen Ahrtal besucht. Bei den Überflutungen Mitte Juli waren insgesamt rund 180 Menschen ums Leben gekommen.

